В торжествах по случаю юбилея Елизаветы II примут участие более 10 млн человек

Более 10 млн человек примут участие в праздничных мероприятиях в Великобритании по случаю 70-летнего юбилея пребывания на троне королевы Елизаветы II. Об этом сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph со ссылкой на организаторов торжеств.

Они планируют установить рекорды в честь монарха, чье правление уже ознаменовалось целым рядом рекордных достижений. Среди них — праздничный обед в Виндзоре, где расположена загородная резиденция Елизаветы II — Виндзорский замок. По словам главного организатора массового застолья на свежем воздухе Лизы Хантер, обеденный пикник в этом городе в графстве Беркшир может стать самым продолжительным из когда-либо проводившихся. За столом в полкилометра разместятся более 1,6 тыс. человек.

«Это минимум, — отметила Хантер. — Идея состоит в том, чтобы представители всех слоев общества собрались вместе на этом празднике». Большой юбилейный обед состоится 5 июня по всей стране в праздничный Национальный день благодарности (National Thank You Day), который жители королевства отмечали впервые в прошлом году. В 2021 году он был посвящен взаимопомощи различных общин в кризисной ситуации пандемии коронавируса, в этом году он пройдет по случаю платинового юбилея Ее Величества.

Ранее Букингемский дворец опубликовал программу праздничных мероприятий по случаю круглой даты, которую не отмечал до этого ни один британский монарх. В центре Лондона состоится парад, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту — от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

3 июня будет организована специальная праздничная служба в соборе Святого Павла в британской столице, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, на котором выступят звезды шоу-бизнеса со всего мира. Со 2 по 5 июня, которые будут в королевстве объявлены выходными, для посетителей также будут открыты королевская резиденция в Сандрингеме на востоке Англии и замок Балморал в Шотландии. В июле на фасадах Букингемского дворца, Виндзорского замка и Холирудского дворца в Эдинбурге пройдут световые шоу, посвященные восхождению королевы на трон, ее коронации и многолетнему правлению.

Напомним, что Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года ушел из жизни король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств. Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который правил 72 года и 110 дней.