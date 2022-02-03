Франция сообщила о возможности трехсторонней встречи по Украине с Польшей и ФРГ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности проведения трехсторонней встречи с участием Германии и Польши для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении отмечается, что возможность подобной встречи обсуждалась в ходе разговора Макрона с польским президентом Анджеем Дудой. Эта встреча может «пройти в Берлине в ближайшие дни для обсуждения ситуации в Украине».