В Польше считают, что вероятность вторжения России в Украину выросла

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох заявил, что вероятность российского вторжения в Украину выросла за последние дни и часы.
«Последние сообщения за последние несколько десятков часов ничего в этой сфере не меняют и даже возбуждают большее беспокойство, так как многие индикаторы говорят о том, что вероятность российского нападения на Украину сегодня больше, чем было вчера», — заявил Солох в эфире Польского радио.
«Пока не раздастся первый выстрел, мы верим, есть надежда, что не дойдет не только до самых черных сценариев, а вообще до какой-либо военной агрессии против Украины. Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем это было день-два назад», — заявил он.
При этом Солох отметил, что ему неизвестно, как будет выглядеть военная агрессия, о которой он говорит. «Здесь появляется несколько вариантов, несколько возможностей. Сами россияне стараются создать атмосферу неуверенности — ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон — со стороны Беларуси, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или окружению столицы Украины — этих вариантов есть несколько», — сказал глава спецслужбы.
Отметим, что планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.
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