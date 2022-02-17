В Польше считают, что вероятность вторжения России в Украину выросла

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох заявил, что вероятность российского вторжения в Украину выросла за последние дни и часы.

«Последние сообщения за последние несколько десятков часов ничего в этой сфере не меняют и даже возбуждают большее беспокойство, так как многие индикаторы говорят о том, что вероятность российского нападения на Украину сегодня больше, чем было вчера», — заявил Солох в эфире Польского радио.

«Пока не раздастся первый выстрел, мы верим, есть надежда, что не дойдет не только до самых черных сценариев, а вообще до какой-либо военной агрессии против Украины. Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем это было день-два назад», — заявил он.

При этом Солох отметил, что ему неизвестно, как будет выглядеть военная агрессия, о которой он говорит. «Здесь появляется несколько вариантов, несколько возможностей. Сами россияне стараются создать атмосферу неуверенности — ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон — со стороны Беларуси, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или окружению столицы Украины — этих вариантов есть несколько», — сказал глава спецслужбы.

Отметим, что планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.