В Украину прибыл уже восьмой самолет с боеприпасами из США

Восьмой по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших военных, который составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует», — написал Резников в Twitter в субботу вечером.