Министр хочет через 10 лет провести в Украине Олимпиаду

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах в будущем принять Олимпийские игры.

«Мы смотрим на 2030-й и 2032 год. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель — взрослая Олимпиада.

Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры. Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду — это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех.

Будут свободные рабочие места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы — это туризм», — цитирует Гутцайта «Суспільне Спорт».