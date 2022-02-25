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Эстония отправит Украине новую партию противотанковых ракет Javelin

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Эстония отправит Украине новую партию противотанковых ракет Javelin

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, заявил канцлер министерства обороны Кусти Салм.

«Мы окажем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов», — сказал Салм в пятницу на пресс-конференции.

Это будет вторая партия противотанковых ракет для Украины, первая была направлена в начале февраля и была доставлена на Украину до военной операции России.

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Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купила, другую часть получила как военную помощь. Для их поставок третьим странам необходимо заручиться разрешением страны-владельца этого вида оружия, США такое разрешение Эстонии дали.

Эстония, Javelin, война с Россией
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