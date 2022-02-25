Эстония отправит Украине новую партию противотанковых ракет Javelin

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, заявил канцлер министерства обороны Кусти Салм.

«Мы окажем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов», — сказал Салм в пятницу на пресс-конференции.

Это будет вторая партия противотанковых ракет для Украины, первая была направлена в начале февраля и была доставлена на Украину до военной операции России.

Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купила, другую часть получила как военную помощь. Для их поставок третьим странам необходимо заручиться разрешением страны-владельца этого вида оружия, США такое разрешение Эстонии дали.