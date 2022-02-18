Подаренные Эстонией Javelin прибыли в Украину

В пятницу в Украину прибыли американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, подаренные Эстонией, сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск.

«Javelin на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий тылом. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам», — сказал Кууск порталу телерадиовещания ERR.

По словам Кууска, Javelin отправят сразу «в воинские части и на фронт». Он не стал уточнять количество ракет, прибывших в Украину.