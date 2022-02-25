В Киев заходит украинская военная техника для обороны столицы

В Киев заходит украинская военная техника для обороны города, заявляют в Министерстве внутренних дел Украины.

«Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева », - сказал в пятницу в размещенном в Facebook видеообращении пресс-службы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.