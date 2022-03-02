Спасены из-под завалов более 200 жителей Бородянки

Спасатели и волонтеры эвакуировали более 200 жителей Бородянки Бучанского района Киевской области, находившихся в течение двух суток в подвалах и погребах после завалов от обстрелов населенного пункта российскими войсками.

«Сегодня спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами построек, находились в подвалах и погребах», — говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.