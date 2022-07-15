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В чем феномен киновселенной Марвел?

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В чем феномен киновселенной Марвел?

 

С чего началась популярность Marvel

Сложно поверить, но двадцать лет назад бизнес у студии Марвел висел на волоске. Она распродавала права на “Человека-паука”, “Людей Икс”. Эти франшизы начали собирать большие деньги, и студия Марвел решилась снимать свое кино. Задача была проста: выделиться на фоне других, создать что-то уникальное. Студия справилась. Этим самым уникальным стал целый мир супергероев! Все они, разные, с собственными историями и судьбами, оказались в одном мире, общаясь, сосуществуя, переплетая сценарии.  

Сейчас “Железный человек” является прорывом в киноиндустрии, и сложно представить, что он мог быть не успешным. Но тогда студия вложила всё до копейки в этот фильм и рисковала по полной. На тот момент Роберт Дауни-младший только прошел курс лечения от наркозависимости и не был настолько популярным, как сейчас. Режиссер Джон Фавро также не мог похвастаться слишком успешными проектами. Тем не менее, работа удалась на славу и зритель влюбился в Железного человека с первого взгляда!

В конце фильма (любимая фишка Марвел ー сцены после титров) стало ясно: последующие фильмы будут освещать события в одной киновселенной. Зритель был заинтригован. А значит, он точно пошел смотреть новые фильмы от Марвел.

Как правильно знакомиться с Marvel 

Не смотря на сумасшедшую популярность и огромные кассовые сборы, многие не смотрят фильмы и сериалы Марвел, потому что не знают, как к ним подступиться. Фильмов большое количество, все они связаны между собой и разобраться в этой запутанной истории очень сложно.

Предлагаем список, который поможет понять, как смотреть Марвел с хронологической точки зрения:

  1. “Первый Мститель” 
  2. “Капитан Марвел” 
  3. “Железный человек” и так далее 

Мир Марвел невероятно красочный и увлекательный, и, однажды увидев его, не стать фанатом этой киновселенной невозможно!

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