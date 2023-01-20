В Україні планують створити реєстр забороненого до використання програмного забезпечення

В Україні планують законодавчо закріпити наявність реєстру забороненого до використання програмного забезпечення. Це передбачено ухваленим у першому читанні ВР законопроєктом №8087 про внесення змін до деяких законів України щодо невідкладних заходів посилення спроможностей із кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, пише 368.media.

Законопроєктом пропонується віднести до завдань Держспецзв’язку забезпечення функціонування реєстру забороненного до використання програмного забезпечення відповідно до порядку формування переліку забороненого до використання програмного забезпечення.

Також до завдань Держспецзв’язку пропонується додати встановлення порядку організації та проведення державної експертизи у сфері захисту інформації щодо відсутності в програмному забезпеченні недокументованих функцій, видача висновків за результатами такої державної експертизи.