Українська компанія отримала "Оскар" в IT-індустрії

Українська компанія MacPaw отримала міжнародну нагороду Golden Kitty 2022 від Product Hunt.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-сторінку компанії MacPaw.
Як зазначає компанія, перемогу приніс застосунок SpyBuster у категорії Privacy Focused. Цей застосунок виконує дві функції: сканує пристрій на наявність встановлених програм, які мають зв’язки з рф та білоруссю; відстежує, чи надсилають програми або сайти приватні дані користувачів на російські чи білоруські сервери. Ще одна мета SpyBuster - попередити українські сайти та медіа про можливі підключення їхніх сайтів до серверів у росії та білорусі.
За бажанням користувачі SpyBuster можуть видалити такі програми та заблокувати потенційно небезпечні зʼєднання за декілька секунд і таким чином захистити персональні дані від потенційних кіберзагроз з боку країн-агресорок.
"Знання про те, куди йдуть особисті дані та хто має до них доступ, може бути ключовим елементом кібербезпеки. Тому SpyBuster від MacPaw - це превентивний інструмент для користувачів зі всього світу", - відзначив Сергій Кривоблоцький, голова Technological Research & Development в MacPaw.
MacPaw отримує Golden Kitty від Product Hunt вже вдруге. Першу перемогу компанії приніс застосунок Setapp, який переміг у категорії Consumer Product of the Year за 2017 рік.
Нагороду Golden Kitty Award називають своєрідним "Оскаром" в IT-індустрії - премію присуджують кращим технологічним продуктам.
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