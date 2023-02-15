З 16 лютого "Укрзалізниця" запускає "Поїзд єднання" з Ужгорода до Краматорська. Поїзд, який їхатиме приблизно добу, з'єднає західну та східну частини (її неокуповану територію) України.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що 16 лютого "Поїзд єднання" № 103/104 вирушить з Ужгорода об 11:45, проїде всю країну із заходу на схід, з’єднавши 9 областей України, та прибуде до Краматорська 17 лютого об 11:40.

Українці зможуть завітати на відправку поїзда і підписати спеціальні залізничні листівки, які він доставить до Краматорська безпосередньо в руки захисникам України.

Приєднатися до зустрічі й підписати послання захисникам можна буде також на шляху прямування рейсу: Мукачево (о 13:05) → Свалява (о 13:40) → Воловець (о 14:19) → Лавочне (о 14:59) → Славське (о 15:21) → Львів (о 17:30) → Полтава-Південна (о 06:22) → Лозова (о 08:50) → Слов’янськ (об 11:13).

Зворотно, з Краматорська, потяг вирушить до Львова 17 лютого о 12:40 і прибуде у місто Лева о 06:25.