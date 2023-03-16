НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання грошей кіностудії ім. О. Довженка

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою колишніх головного інженера держпідприємства "Кіностудія ім. О. Довженка" та генерального директора приватної компанії у розкраданні понад 4,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у листопаді 2018 року ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання. Проте раніше гендиректор компанії домовився з головним інженером держпідприємства про "співпрацю". Її результатом стала перемога компанії в торгах та укладання з нею договору, який не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

За умовами торгів обладнання кіностудії мали поставити до кінця 2018 року. Цього не сталося, але колишній головний інженер доповів керівництву про інше обладнання, після чого держпідприємство сплатило приватній компанії за нього.

Фактичне постачання відбулося лише у квітні 2019 року, проте не в повному обсязі. Вартість непоставленого та оплаченого обладнання становить понад 4,4 млн грн. Привласнення цих коштів і інкримінується підозрюваним.

Про підозру фігурантам повідомили у вересні 2022 року.