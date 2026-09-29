Корецький: Дію пільгових цін на природний газ для населення та виробників тепла продовжено

Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто до завершення опалювального сезону.

Для побутових споживачів це означає збереження чинної ціни на газ протягом усього осінньо-зимового періоду. Також продовжать діяти пільгові умови для підприємств теплопостачання, операторів газорозподільних систем та когенерації у прифронтових регіонах, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Рішення уряду ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на період воєнного стану. Уряд також працює над удосконаленням тарифної політики та системи прозорого формування тарифів із одночасним розширенням адресної допомоги для тих, хто її потребує.

"Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні", - написав Корецький.

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що продовження пільгових умов має забезпечити стабільність роботи теплових об'єктів та газового ринку. За його словами, рішення також сприятиме надійному постачанню природного газу та стабільній роботі енергосистеми.

"Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях", - написав Шмигаль.

Він наголосив, що держава продовжить підтримувати енергетичний сектор попри значні втрати галузі через російські атаки. Уряд пов'язує збереження пільгових умов із необхідністю захисту споживачів та забезпечення стабільного проходження опалювального сезону.