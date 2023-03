Рада прийняла закон про міжнародні стандарти у сфері прозорості та обміну інформацією

Верховна Рада ввела автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки між країнами.

За прийняття у другому читанні законопроекту №8131 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроект запроваджує два міжнародні стандарти у сфері прозорості та обміну інформацією:

Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CMS);

Стандарт щодо обміну інформацією на запит (EOIR).

Попередньо очікується, що обмін інформацією вже запрацює у 2024 році.

Тепер фінансовим установам України необхідно визначити свій статус для цілей CRS (чи відповідають вони визначенню «депозитарної установи», «кастодіальної установи», «інвестиційної компанії» або «визначеної страхової компанії»).

Фінансові установи, які є підзвітними, після прийняття проєкту закону № 8131 зобов’язані застосовувати заходи належної комплексної перевірки до фінансових рахунків, визначати підзвітні рахунки та подавати звіти про підзвітні рахунки.

Відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансові установи країни-учасниці зобов’язані здійснювати належну комплексну перевірку (due diligence) фінансових рахунків та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією.

Інформація про такі рахунки подається фінансовими установами до компетентного органу країни-учасниці, який надалі надсилає відомості про фінансові рахунки юрисдикціям, резидентами яких є власники та контролюючі особи власників фінансових рахунків.

Імплементація Загального стандарту звітності CRS координується Секретаріатом ОЕСР.

Як повідомляли Українські Новини, Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Загальний стандарт звітності CRS) – це міжнародний стандарт, схвалений Радою ОЕСР 15 липня 2014 року, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS).

Станом на січень 2023 року понад 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включаючи усі держави-члени Європейського Союзу.