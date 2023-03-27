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Ходжес: Визволення Криму може стати вирішальною частиною війни росії проти України

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Визволення Криму від російської окупаційної армії може стати вирішальною частиною війни росії проти України. Однак для успішної деокупації півострова необхідно, щоб міжнародні партнери, зокрема, США, відкрито заявили, що хочуть перемоги України. При цьому успіхи на сході України не матимуть такого стратегічного ефекту, як визволення кримського півострова.

Про це в інтерв'ю Newsbreak заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

За його словами, перебіг війни може змінитись дуже швидко, якщо Сполучені Штати відкрито заявлять, що хочуть перемоги України. Також, вважає Ходжес, у Білому домі мають погодитись з тим, що звільнення Криму є ключем до перемоги України. Він додав, що США зробили дуже багато для української армії у контексті військової допомоги, проте зараз бракує твердої заяви про перемогу України.

«Ви можете убити кожного росіянина в радіусі 200 кілометрів від Бахмута, і це не змінить стратегічний результат, але ви звільните Крим, і тоді, я думаю, ви повністю зміните весь стратегічний контекст. Але чого не вистачає, так це того, що президент, адміністрація не сказали публічно: «Ми хочемо, щоб Україна перемогла», – заявив Ходжес.

Американський генерал вважає, причина цього полягає в тому, що США поки що не впевнені у результаті війни. Він додав, що президент Джо Байден зробив хорошу роботу з об'єднання союзників. Проте США та їхні європейські партнери, як і раніше, стурбовані тим, що станеться, якщо російський диктатор Володимир Путін втратить владу.

«Людям не спадає на думку, що росія тут зазнає поразки, їм важко з цим. Я думаю, що адміністрація також надмірно стурбована ризиком того, що росія якимось чином переведе війну в ядерний конфлікт», – пояснив Ходжес.

Бен Ходжес
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