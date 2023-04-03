В Угорщині заявляють про наближення ядерної війни

2 квітня лідер фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кошич заявив, про нібито наближення ядерної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", - заявив угорський політик.
Крім того, Кошич засудив "угорських лівих", які "обслуговують інтереси США" й виступають "за війну", та всі західні держави загалом – за надсилання все потужнішої зброї Україні, яка бореться за незалежність.
"Ми перебуваємо за крок від того, щоб західноєвропейські країни або країни на захід від місця конфлікту відправили війська в Україну, а це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", - додав він.
Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у річницю масштабного вторгнення рф в Україну заявив, що росія не може перемогти, але "ядерну державу не можна заганяти у кут".
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