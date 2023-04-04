Агентство S&P підвищило рейтинг Укрзалізниці до максимально можливого

Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня ССС+, що є максимально можливим для воєнного стану.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
За даними S&P, підвищенню рейтингу сприяло нещодавнє завершення реструктуризації боргу в 894,9 млн доларів. Завдяки цій угоді та іншим проєктам з міжнародними партнерами будо усунуто тиск на ліквідність компанії, а її договірні виплати заборгованості у 2023-2024 роках скоротиться більш ніж на 90%.
Також агентство відзначило успішне репрофілювання з ЄБРР для потреб ліквідності кредитної лінії на суму 150 млн євро та списання боргів російських банків відповідно до закону, який набув чинності в серпні 2022 року.
Агентство присвоїло рейтинг на рівні суверену, що є максимально можливим результатом в умовах воєнного часу.
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