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Кабмін доручив впровадити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером

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Кабінет Міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ впровадити та забезпечити функціонування і розвиток системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як зазначили у відомстві, МВС має впровадити номер 112 та забезпечити його функціонування в системі екстреної допомоги населенню. МВС необхідно буде контролювати управління системою в режимі повсякденного функціонування, здійснення обробки геномної інформації людини та забезпечення функціонування електронного реєстру геномної інформації людини.

"Визначено інформаційно-комунікаційну систему 112 та електронний реєстр геномної інформації людини як функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, номер 112 має замінити екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104. Він забезпечить онлайн-доступ до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року Верховна рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112.

Мельничук
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