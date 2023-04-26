Кабмін відтермінував підвищення цін на електроенергію для населення ще на місяць

Кабінет Міністрів вирішив не підвищувати ціни на електроенергію для населення до червня.
Про це йдеться в повідомленні уряду, передають Українські Новини.
"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, вартість електроенергії для населення збережеться на рівні 1,44 гривні/кВт-год на перші 250 кВт-год на місяць.
Для тих, хто споживає понад 250 кВт-год електроенергії на місяць, тариф до 30 квітня збережеться на рівні 1,68 гривні/кВт-год.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Кабмін вирішив не підвищувати ціни на електроенергію для населення до квітня, а у квітні - продовжив чинні тарифи до травня.
Кабмін знизив з жовтня 2021 року вартість електроенергії для населення на 14,3% до 1,44 гривні/кВт-год на перші 250 кВт-год на місяць, і залишив тариф на рівні 1,68 гривні/кВт-год для тих, хто споживає понад 250 кВт-год електроенергії за місяць.
Цей тариф було встановлено з 1 жовтня по 30 квітня 2022 року.
У квітні 2022 року дію тарифів було продовжено до 31 жовтня 2022 року.
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