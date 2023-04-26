Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Кабмін відтермінував підвищення цін на електроенергію для населення ще на місяць

168

Кабінет Міністрів вирішив не підвищувати ціни на електроенергію для населення до червня.

Про це йдеться в повідомленні уряду, передають Українські Новини.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, вартість електроенергії для населення збережеться на рівні 1,44 гривні/кВт-год на перші 250 кВт-год на місяць.

Для тих, хто споживає понад 250 кВт-год електроенергії на місяць, тариф до 30 квітня збережеться на рівні 1,68 гривні/кВт-год.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Кабмін вирішив не підвищувати ціни на електроенергію для населення до квітня, а у квітні - продовжив чинні тарифи до травня.

Кабмін знизив з жовтня 2021 року вартість електроенергії для населення на 14,3% до 1,44 гривні/кВт-год на перші 250 кВт-год на місяць, і залишив тариф на рівні 1,68 гривні/кВт-год для тих, хто споживає понад 250 кВт-год електроенергії за місяць.

Цей тариф було встановлено з 1 жовтня по 30 квітня 2022 року.

У квітні 2022 року дію тарифів було продовжено до 31 жовтня 2022 року.

електроенергія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 апреля 2023
Вторник, 25 апреля 2023
Понедельник, 24 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023