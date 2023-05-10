Кабмін затвердив положення про координаційний центр підтримки цивільного населення при обласних адміністраціях

Кабінет міністрів на засіданні 9 травня затвердив типове положення про координаційний центр підтримки цивільного населення при обласних адміністраціях та в Києві.

Про це повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що є ініціатором нововведення.

Регіональній владі Кабмін рекомендував утворити такі центри до 1 липня та затвердити положення про ці центри з урахуванням типового положення. При цьому органам місцевого самоврядування також рекомендовано, але без визначення дедлайну, утворити такі центри й затвердити положення про них.

Як вказують в Мінреінтеграції, ці центри надаватимуть підтримку та супровід населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

Діяльність координаційних центрів буде спрямована на вирішення питань соціального захисту, в тому числі забезпечення житлом і сприяння зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги.

Нагадаємо також, що у квітні, анонсуючи створення при ОВА консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, в Мінреінтеграції також повідомляли про ідею створити ради ВПО як органи самоорганізації внутрішніх переселенців.