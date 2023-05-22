ЦНС: На окупованих територіях місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів

На окупованих територіях Запорізької області місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.
Вони тиснуть на них та змушують мобілізуватися до лав окупаційних військ, пише Центр національного спротиву (ЦНС).
Для арешту чоловіків окупанти вигадують найменші приводи, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація.
Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з рф ув’язнені, які погодились воювати на боці росії. Злочинці тиснуть на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії.
російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на окупованих територіях росіяни влаштовують облави, під час яких усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами.
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