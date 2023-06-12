росія почала незаконну утилізацію захоплених у Криму кораблів ВМС України

росія почала незаконну утилізацію захоплених у Севастополі та на озері Донузлав кораблів ВМС України, що після 2014 року перебували на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зазначається, що на суднообробну базу в Інкермані відправлені:
Раніше про утилізацію українських бойових суден у Криму повідомляла з посиланням на джерела російська газета Известия. російські Telegram-канали також повідомляють про підготовку до розбору плавкрану ВМС України Каланчак у Південній бухті Севастополя.
Загалом у Криму на початок 2022 року залишалися 19 колишніх кораблів, катерів і суден ВМС України, подальша доля ще 11 одиниць невідома.
Чорноморський флот рф зараз використовує великий десантний корабель Костянтин Ольшанський та буксир Кременець, які були захоплені в українських військових у 2014 році.
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