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росія почала незаконну утилізацію захоплених у Криму кораблів ВМС України

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росія почала незаконну утилізацію захоплених у Севастополі та на озері Донузлав кораблів ВМС України, що після 2014 року перебували на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що на суднообробну базу в Інкермані відправлені:

  • корвети Луцьк та Хмельницький;
  • морські тральщики Черкаси та Чернігів;
  • ракетний катер Придніпров'я;
  • артилерійський катер Херсон.

Раніше про утилізацію українських бойових суден у Криму повідомляла з посиланням на джерела російська газета Известия. російські Telegram-канали також повідомляють про підготовку до розбору плавкрану ВМС України Каланчак у Південній бухті Севастополя.

Загалом у Криму на початок 2022 року залишалися 19 колишніх кораблів, катерів і суден ВМС України, подальша доля ще 11 одиниць невідома.

Чорноморський флот рф зараз використовує великий десантний корабель Костянтин Ольшанський та буксир Кременець, які були захоплені в українських військових у 2014 році.

Крим
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