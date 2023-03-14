Чубаров прогнозує у Криму влітку дуже серйозні події

На Кримському півострові влітку очікують серйозні події. Населення готується до різного розвитку ситуації на півострові.
На цьому наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі FREEДОМ, передає Укрінформ.
«Більшість у Криму приходить до висновку, що на півострові влітку очікують дуже серйозні події, за яких курортного сезону просто не може бути. Ми виходимо з того, що ті, хто складав категорію відпочиваючих - громадяни рф, не поїдуть до тимчасово окупованого Криму через проблеми для власної безпеки. Хоча ми бачимо, що люди, які працюють у курортній сфері, по-своєму готуються до в'їзду відпочиваючих, оскільки їм треба годувати свої сім'ї та це - єдиний їхній заробіток», - сказав Чубаров.
Він зауважив, що нині населення Криму готується до різного розвитку ситуації на півострові.
«Людям потрібно завчасно вживати дій щодо їхнього захисту у випадку загострення ситуації. Ми рекомендуємо тим, хто живе у сільській місцевості, укріплювали льохи, робити запасні виходи в підвалах будинків. Людям, які проживають у містах, слід визначити найкоротші маршрути до бомбосховищ, мати тривожні валізки тощо. Загалом ми ділимося з кримчанами досвідом, який накопичили з початку повномасштабного вторгнення росії», - зазначив він.
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