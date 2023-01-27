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Чубаров: У разі ураження трьох об'єктів у Криму деокупація стане неминучою

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Чубаров: У разі ураження трьох об'єктів у Криму деокупація стане неминучою

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у разі ураження трьох об'єктів деокупація Криму стане неминучою.

Про це він сказав в ефірі FREEОМ, передає кореспондент Укрінформу.

«За умови, що ці три об'єкти будуть знесені завдяки діям ЗСУ, звільнення Криму стає неминучим та буде успішним», - зазначив Чубаров.

За його словами, перший об'єкт - так званий сухопутний коридор із рф до Криму.

«За умови отримання далекобійних артилерійських систем, сучасних танків у ЗСУ набагато збільшуються можливості ураження «сухопутного коридору», яким користуються російські війська… Ця траса є одним із факторів, за допомогою якого росія посилює своє перебування у Криму», - заявив Чубаров.

Другий об'єкт, додав він, – чорноморський флот Росії. «Його досяжність ракетами, артилерійськими системами ЗСУ також робить Крим дуже вразливим. Ну і третій об'єкт, зрозуміло, міст через Керченську протоку», - зазначив голова Меджлісу.

Як повідомлялося, екскомандувач армії США в Європі генерал у відставці Марк Гертлінг висловив упевненість, що Україна може перемогти у війні та повернути всі окуповані рф території, включаючи Крим.

Крим, Чубаров
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