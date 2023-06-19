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ЦНС: У населених пунктах на ТОТ все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності

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Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності. В Маріуполі суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупаційні адміністрації на ТОТ продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіонах. На тимчасово окупованих територіях півдня України суттєво зростають ціни та безробіття.

Також суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води.

"Водночас гауляйтер Запорізької області Євген Балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі рф"", - зауважують в ЦНС.

Крім того, за даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень.

ЦНС, ТОТ
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