Подоляк розповів про можливі спроби росії підірвати ЗАЕС

росія використовує терористичні методи, такі, як підрив Каховської ГЕС, бо на сьогодні немає військових інструментів впливу на розвиток подій по лінії фронту. Тож необхідно визнати, що ризики для окупованої Запорізької АЕС є.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«У росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан’європейського рівня за спроби росії підірвати ЗАЕС», – сказав він.
Подоляк зазначив, що росія устами диктатора володимира путіна заявила одну просту річ: дивіться, підсвідомо ми розуміємо, що ми програємо війну і залишимо територію України.
«Але яку територію України ми залишимо? Максимально зруйнованою. Ми хочемо, щоб ви відчували наслідки цієї війни. Ми будемо нищити, випалювати все, що у вас є», – додав радник голови Офісу президента й зазначив, що є низка запобіжників, які допоможуть не допустити фатального сценарію на ЗАЕС.
«По-перше, визнати, що є ризики, не удавати, що ризиків немає. По-друге, визнати, що це ризики, які пов’язані з атомною галуззю. І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації й обов’язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі. Персонал виключно український, хочете там поставити моніторингову місію МАГАТЕ – поставте», – сказав Подоляк.
Він зауважив, що у контексті від глобальної спільноти є один інструмент достатньо жорсткий – санкції проти росатому.
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