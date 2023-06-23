МОЗ надало рекомендації щодо дій у випадку вчинення росією теракту на ЗАЕС

Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо дій у випадку вчинення росією теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

“російська федерація не дотримується жодних законів та правил ведення війни. Підрив Каховської ГЕС – чергове підтвердження цих слів. Ризик того, що росіяни вчинять черговий теракт – на Запорізькій АЕС – залишається високим, тож не завадить знати, що робити у разі, якщо у вашій місцевості трапилася радіаційна аварія”, – йдеться у повідомленні відомства.

У МОЗ нагадали, що ядерно-стратегічні об’єкти збудовані так, щоби витримувати значні фізичні пошкодження. Кожен регіон постійно здійснює моніторинг радіаційного фону, щоби впевнитися, що всі показники у нормі. Виконують цю роботу обласні центри контролю та профілактики МОЗ.

У разі надзвичайної події детальніші вказівки щодо того, кому варто дотримуватися наведених нижче і інших рекомендацій, будуть поширені через інформаційні канали ДСНС та місцевих органів влади.

“Найголовніше – потрібно залишатися в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати”, – наголосили у відомстві.

Детальні рекомендації щодо дій у випадку радіаційної аварії – в інфографіці та на сайті МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки заявив, що росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції. За його словами, окупанти все підготували для цього.

ЗАЕС була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач.

У свою чергу в МАГАТЕ поінформували, що на момент візиту на ЗАЕС гендиректора Рафаеля Гроссі ставок не був замінований, проте раніше окупанти розміщали міни як на території станції, так і поблизу за її межами.