Мінфін: Україна переходить на європейську класифікацію товарів

Кабінет міністрів України в суботу ухвалив постанову про впровадження в українське законодавство положень Європейського Союзу до класифікації окремих товарів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Ухвалена постанова вносить зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) для врахування підходів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.
"Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час ухвалення рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів", – зазначають у Мінфіні.
Документ також доручає Державній митній службі опублікувати чинні рішення щодо класифікації товарів, передбачені у відповідних актах ЄС, перевірити відповідність кодів нової класифікації УКТЗЕД, а також "доопрацювати відповідне програмне забезпечення".
Класифікація товарів використовується, серед іншого, для спрощення торгівлі ними.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023