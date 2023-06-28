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Ціни на електроенергію для бізнесу зростуть майже у двічі

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З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відтак з 30 червня у вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна тепер складатиме 7200 грн/МВт-год, що на 80% дорожче.

Загалом, на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку буде встановлено три рівні прайскепів для часових слотів протягом доби:

  • для нічного періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50% – до 3000 грн/МВт-год.
  • для денних годин з 7:00 до 19:00 на 25% – до 5000 грн/МВт-год.
  • для вечірнього піка, з 19:00 до 23:00, гранична ціна буде на 80% вище – 7200 грн/МВт-год.

Нагадаємо, після підвищення з 1 червня ціни на електроенергію, середній платіж за світло для однієї сім'ї зріс приблизно на суму до 250 гривень.

електроенергія
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