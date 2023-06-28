Ціни на електроенергію для бізнесу зростуть майже у двічі

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.
Рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відтак з 30 червня у вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна тепер складатиме 7200 грн/МВт-год, що на 80% дорожче.
Загалом, на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку буде встановлено три рівні прайскепів для часових слотів протягом доби:
Нагадаємо, після підвищення з 1 червня ціни на електроенергію, середній платіж за світло для однієї сім'ї зріс приблизно на суму до 250 гривень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023