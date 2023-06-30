Віола фон Крамон: Необхідно посилити комунікацію з Китаєм та Індією, щоб чинити додатковий тиск на кремль

Західним країнам треба посилити комунікацію з Індією та Китаєм, щоб чинити додатковий тиск на росію щодо ядерного питання. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповіла депутатка Європарламенту Віола фон Крамон (Зелені).
росія є терористичною державою і здійснює терористичні акти, нагадала фон Крамон. Тому не можна применшувати можливість потенційної провокації на ЗАЕС – особливо після того, як рф підірвала Каховську ГЕС.
За її словами, "партнери по G7 чітко дали зрозуміти росії", що така провокація матиме катастрофічні наслідки для росії та її військ і може призвести до ескалації війни до вкрай небезпечного рівня.
"Нам також необхідно посилити комунікацію з Китаєм та Індією, щоб чинити додатковий тиск на кремль з метою уникнення будь-яких ядерних провокацій. Хоча Китай та Індія не засудили росію за вторгнення в Україну і частково заробляють на війні, вони чітко розуміють, що будь-яка ядерна провокація експоненціально знизить безпеку у світі", – додала фон Крамон.
За її словами, також потрібно мати постійну технічну оцінку ситуації на АЕС і мати напоготові технічні заходи на випадок витоку радіації.
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