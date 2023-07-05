Мельничук: Україна розірвала угоду про торговельно-економічне співробітництво з Північною Кореєю

Україна розірвала угоду про торговельно-економічне співробітництво з Північною Кореєю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 4 липня.

Дію угоди припинено у звʼязку з підтримкою урядом КНДР російської збройної агресії проти України.

Угода між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою була підписана у червні 1993 року.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею "незалежності" тимчасово окупованих росією територій.