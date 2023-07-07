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Укрзалізниця: Додали можливість купувати квитки в застосунку, обираючи найзручніші варіанти пересадок

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"Укрзалізниця" випустила корисне оновлення застосунку для придбання квитків. Відтепер можна обирати найзручніші варіанти пересадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram АТ "Укрзалізниця".

"Додали можливість купувати квитки в застосунку, обираючи найоптимальніші та найзручніші варіанти пересадок. Деколи маршрут із пересадкою є навіть швидшим за прямий. Тож обирайте різні варіанти та подорожуйте залізницею", - повідомив директор департаменту з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Ернест Клименко.

Як працює оновлення:

  • мінімальний час на пересадку між різними поїздами - 20 хвилин (щоб пасажири мали час зорієнтуватись на станції);
  • максимальний час у дорозі - 36 годин (пересадки, які вимагатимуть більшого часу в дорозі, не пропонуватимуться пасажирам);
  • застосунок підбирає максимально зручні рейси для пересадок, з мінімальною відстанню по маршруту.

Окрім цього, тільки в застосунку доступна додаткова логіка пересадки: пасажир може пересісти всередині одного й того самого поїзда.

Якщо в поїзді немає одного вільного місця протягом всього маршруту - система запропонує пасажиру під час поїздки просто пересісти на інше місце, яке звільнить пасажир, що виходить раніше. В такому випадку пасажиру прийде два квитки на один і той самий поїзд.

Оновлення ставатиме доступним всім користувачам поступово впродовж тижня.

Укрзалізниця
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