Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Після підриву Каховської ГЕС, третина проб води не відповідають гігієнічним вимогам

108

В Україні фіксується значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"З 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, зафіксовано перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.

У МОЗ нагадали, що, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, як-от розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості.

Факторами передання інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо.

Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання.

Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.

Зазначається, що моніторинг проб води з поверхневих водойм у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях проводиться щоденно.

МОЗ, водойми
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 7 июля 2023
Четверг, 6 июля 2023
Среда, 5 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023