Після підриву Каховської ГЕС, третина проб води не відповідають гігієнічним вимогам

В Україні фіксується значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"З 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам", – йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, зафіксовано перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.
У МОЗ нагадали, що, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, як-от розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості.
Факторами передання інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо.
Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання.
Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.
Зазначається, що моніторинг проб води з поверхневих водойм у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях проводиться щоденно.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023