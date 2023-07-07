Після підриву Каховської ГЕС, третина проб води не відповідають гігієнічним вимогам

В Україні фіксується значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"З 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, зафіксовано перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.

У МОЗ нагадали, що, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, як-от розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості.

Факторами передання інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо.

Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання.

Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.

Зазначається, що моніторинг проб води з поверхневих водойм у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях проводиться щоденно.