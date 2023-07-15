Шольц: Постачання озброєння в Україну від Німеччини досягне близько 17 мільярдів євро

Постачання озброєння в Україну від Німеччини з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та до 2027 року досягне обсягів на загальну суму близько 17 мільярдів євро.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його прес-конференції.

Як зазначив канцлер ФРН, його країна після США є лідером із надання Україні підтримки, у тому числі й у військовому плані.

Також Шольц констатував, що широкомасштабна військова агресія Росії продовжує "дуже сильно хвилювати всіх нас".

"З початку війни та приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на постачання зброї, яку ми з Німеччини фінансуємо для України", - сказав він.

Нагадаємо, близько трьох тижнів тому міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Конференції з відбудови України в Лондоні заявила, що ФРН виділить для України 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.

Також повідомлялося, що Берлін має намір передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Йдеться про 45 зеніток.

Нагадаємо, що вчора, 13 липня, в уряді Німеччини заявили, що країна вже передала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси тощо.