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Свириденко: Уряд закликає польських колег зняти заборону на імпорт української агропродукції

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Український уряд закликає польських колег зняти заборону на імпорт вітчизняної агропродукції, а з боку ЄС створити компенсаційний механізм для українських фермерів, які постраждали від обмежень експорту.

Про це написала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко у своєму аккаунті в Twitter, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«Закликаємо польських колег пам’ятати про принцип партнерства. Блокування українського зерна на кордоні ЄС є неприпустимим. російська агресія створює реальну загрозу для наших аграріїв – знищення портів і зернових елеваторів, блокада Чорного моря роблять роботу фермерів складною та небезпечною», – написала Свириденко.

Вона підкреслила, польські урядовці говорять, що діють «не проти українців», а «на користь польських фермерів».

Перший віцепрем'єр наголосила, що для українських фермерів кордони мають бути відкритими. Адже зараз росія намагається знищити український агросектор, щоб послабити нашу обороноздатність. Тож відкритий кордон і вільна торгівля для української агропродукції означає безпеку всього ЄС, зокрема і польських аграріїв.

«Партнерство України і Польщі не має бути вибірковим. Головним пріоритетом має бути безпека, навіть в умовах інтенсивної передвиборчої кампанії в демократичному суспільстві”, – підкреслила Юлія Свириденко.

Вона додала, що уряд України закликає ЄС створити компенсаційний механізм для українських фермерів, які постраждали від експортних обмежень.

Свириденко
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