Свириденко: Уряд закликає польських колег зняти заборону на імпорт української агропродукції

Український уряд закликає польських колег зняти заборону на імпорт вітчизняної агропродукції, а з боку ЄС створити компенсаційний механізм для українських фермерів, які постраждали від обмежень експорту.
Про це написала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко у своєму аккаунті в Twitter, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.
«Закликаємо польських колег пам’ятати про принцип партнерства. Блокування українського зерна на кордоні ЄС є неприпустимим. російська агресія створює реальну загрозу для наших аграріїв – знищення портів і зернових елеваторів, блокада Чорного моря роблять роботу фермерів складною та небезпечною», – написала Свириденко.
Вона підкреслила, польські урядовці говорять, що діють «не проти українців», а «на користь польських фермерів».
Перший віцепрем'єр наголосила, що для українських фермерів кордони мають бути відкритими. Адже зараз росія намагається знищити український агросектор, щоб послабити нашу обороноздатність. Тож відкритий кордон і вільна торгівля для української агропродукції означає безпеку всього ЄС, зокрема і польських аграріїв.
«Партнерство України і Польщі не має бути вибірковим. Головним пріоритетом має бути безпека, навіть в умовах інтенсивної передвиборчої кампанії в демократичному суспільстві”, – підкреслила Юлія Свириденко.
Вона додала, що уряд України закликає ЄС створити компенсаційний механізм для українських фермерів, які постраждали від експортних обмежень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023