Угорщина: Жодних значних результатів контрнаступ Україні не приніс

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у четвер заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори – обґрунтована.
Слова Гуйяша цитує угорська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".
Представник угорського уряду заявив, що український контрнаступ "станом на зараз не показав жодних значних результатів": Україна звільнила "лише" 200 квадратних кілометрів території, але росія "захопила приблизно стільки ж на Донеччині й Харківщині".
Гуйяш додав, що "навіть за найконсервативнішими підрахунками" в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей, причому більше – з боку росії, хоча в неї більші резерви, ніж в України.
"Усе це разом вказує на те, що позиція угорського уряду є обґрунтованою, коли він закликає до припинення вогню і якнайшвидшого початку мирних переговорів", – підкреслив посадовець.
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