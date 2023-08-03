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У Мінфіні назвали загальну суму прямих збитків через повномасштабне вторгнення росії

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Станом на червень поточного року, загальна сума прямих збитків, які були завдані інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, оцінюється у $150,5 млрд.

Про це повідомляє Мінфін, посилаючись на дані Київської школи економіки.

Згідно з повідомленням, найбільше збитків становлять втрати у житловому фонді. Вони оцінені у суму $55,9 млрд. В цю суму враховані і збитки, зумовлені затопленнями та руйнуваннями житлових будинків, що сталися внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.

На основі попередніх даних обласних військових адміністрацій станом на червень 2023 року, кількість зруйнованих або пошкоджених житлових будинків складає приблизно 167,2 тисячі будівель, з них 147,8 тисяч — приватні будинки, 19,1 тисяч — багатоквартирні будинки, та ще 0,35 тисячі — гуртожитки.

Серед міст, які зазнали найбільших руйнувань у житловому фонді, можна відзначити Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар'їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм та Волноваха. Наприклад, у Сєвєродонецьку приблизно 90% житлового фонду пошкоджено, тоді як міста, такі як Бахмут і Мар'їнка, практично не залишилися непошкодженими будівлі.

Сфера інфраструктури, що включає транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство, залізничну інфраструктуру, а також авіаційну та портову галузі, займає друге місце за сумою збитків, яка становить $36.6 млрд.

Від початку бойових дій було пошкоджено 19 аеропортів і цивільних аеродромів, а також щонайменше 126 залізничних вокзалів і станцій. Після підриву Каховської гідроелектростанції постраждали портові термінали, розташовані на правому та лівому берегах Дніпра.

Збитки бізнесу оцінюються на рівні $11,4 млрд. З початку війни було пошкоджено або зруйновано щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств та державних компаній.

Зазначається, що кількість зруйнованих підприємств може бути значно вищою, оскільки наразі немає інформації про об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Також сильно постаждала освітня галузь: прямі задокументовані збитки від руйнувань закладів освіти складають $9,7 млрд. Загалом внаслідок бойових дій вже пошкоджено майже 3,4 тисячі закладів освіти. Найбільші збитки від руйнувань та пошкоджень закладів освіти — у Харківській, Донецькій, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях.

Станом на червень 2023 року прямі збитки завдані інфраструктурі української енергетики, за попередніми оцінками, складають $8,8 млрд, з яких $638 млн прямі збитки сфери від підриву ГЕС. Ще $8,7 млрд складають прямі втрати аграрного сектору внаслідок війни.

Половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення, деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню.

Мінфін
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