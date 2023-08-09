мінфін рф: Нафтогазові доходи росії знизилися на 41,4%

Бюджет росії отримав у січні-липні поточного року 4,2 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 41,4% нижче, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомив мінфін рф у вівторок, 8 серпня.

"Нафтогазові доходи склали 4 193 млрд рублів і знизилися на 41,4% рік до року, що пов'язано з високою базою порівняння минулого року, зниженням котирувань цін на нафту марки Urals, зниженням цін та скороченням обсягів експорту природного газу", – йдеться у повідомленні.

При цьому стверджується, що обсяг доходів федерального бюджету в січні-липні 2023 року склав 14,5 трлн рублів, що на 7,9% нижче обсягу надходження доходів за аналогічний період 2022 року.

Зараз дефіцит російського бюджету складає понад 2,8 трлн рублів. Цей показник впритул наблизився до запланованого дефіциту у 2,9 трлн рублів за підсумками року.