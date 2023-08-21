Країни ЄС можуть ввести санкції проти Польщі через заборону на імпорт зерна з України

Більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України, яка має закінчитися після 15 вересня. У випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, деякі країни ЄС можуть накласти на неї певні санкції.
Про це повідомляє RMF FM.
Згідно з повідомленням, таке рішення Варшави означає порушення європейського права. За це Польщі може загрожувати покарання, але введення санкцій пов'язане з тривалою процедурою.
Повідомляється, що на такий крок можуть наважитися Німеччина та ще приблизно 20 країн, оскільки більшість виступає проти продовження заборони на експорт українського зерна та іншої агропродукції.
Згідно з інформацією видання, лише чотири країни ЄС підтримують продовження заборони. Проте, достеменно невідомо чи вдалося б зберегти єдність чотирьох країн. Неофіційні джерела говорять, що Румунія, ймовірно, не налаштована діяти проти Європейської Комісії.
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