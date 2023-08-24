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61% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку, - опитування

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Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування населення, аби дізнатися, як громадяни оцінюють життя в Україні й вектор її розвитку та яким бачать своє майбутнє.

Наразі 61% опитаних громадян вважають, що країна рухається у правильному напрямку, тоді як у березні 2022 року таких було трохи більш ніж половина (52%).

Суттєво зросла і підтримка вступу України до ЄС та НАТО. Якщо у серпні 2021 року такий вектор розвитку здавався правильним 61% та 60% опитаних відповідно, то зараз таку думку висловлюють 78% і 79% респондентів.

Війна спонукала до єдності та активної розбудови горизонтальних зв’язків у суспільстві, завдяки яким українцям вдається розв'язувати складні завдання на рівні людина-людина. Водночас відбувається зростання очікувань громадян від держави, що традиційно сприймаються як індикатори рівня патерналізму.

"Зростання рівня патерналізму свідчить про те, що суспільство власними силами не здатне впоратися із викликами сьогодення й очікує на розв'язання багатьох питань від держави. Суспільство не може самостійно встановити системи ППО, побудувати нове житло для ВПО, що постраждали від воєнних дій і втратили домівки, чи допомоги вразливим верствам населення", — коментує Євгенія Близнюк, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Водночас результати опитування свідчать про відчутні зміни в бік більшого прояву альтруїстичних настроїв у суспільстві. Зокрема, наразі майже третина опитаних громадян (28%) готові поступитися власними інтересами заради суспільної злагоди проти 14% у довоєнному 2021 році. А частка тих, хто вважає власні інтереси важливішими за суспільну злагоду, за два роки скоротилася з двох третіх (66%) до половини опитаних (51%).

Також забезпечення свобод кожного громадянина є обов’язковою умовою сучасного розвиненого суспільства — так вважають 73% респондентів. І їхня частка зросла з 2021 року на 5 відсоткових пунктів.

Віра у можливість мати краще життя у майбутньому стабільно висока і навіть вища за довоєнний рівень — такої думки 68% опитаних, у 2021 році їхня частка складала 62%.

Серед основних можливостей після перемоги респонденти бачать підвищення оборонної спроможності держави (52%), економічну світову підтримку (40%), оновлення інфраструктури й міст (40%).

Водночас необхідність відновлення міст та інфраструктури видається великій частці опитаних (58%) одним з головних післявоєнних викликів. Серед інших викликів — необхідність економічного відновлення країни та матеріального становища населення (54%), а також забезпечення безпеки на територіях, що були окуповані чи стали місцем ведення бойових дій (52%).

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