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Найсильніше росію як загрозу сприймають її сусіди, - міжнародне опитування

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росія становить загрозу для світу. Це твердження поділяють понад 70% учасників міжнародного опитування Кращі країни, що проводилося для видання U.S. News & World Report у 36 країнах.

У мирних сферах росія постає вкрай недружньою країною - як до своїх громадян, так і іноземців.

Зокрема, в межах опитування, 72% респондентів певною мірою погодилися із твердженням, що росія є загрозою для світу. Китай набрав 66% аналогічних відповідей, США - 50%.

Найсильніше росію як загрозу сприймають її сусіди – Фінляндія, Японія, Польща - а ще Данія: в цих країнах показник перевищив 90%.

У США росію вважають загрозою 88% (про Китай це сказали 84%). При цьому майже 80% опитаних американців вважають, що країна має продовжувати надавати військову підтримку Україні у боротьбі з російською агресією. Торік таких було 85%.

Загалом у рейтингу Кращі країни росія посіла цього року 37 місце - на один пункт нижче, ніж 2022 року. Тоді вона впала одразу на 12 позицій - це був рекордний обвал історії дослідження U.S. News & World Report. Сукупний рейтинг росії зараз – 31,8 пунктів (у лідера рейтингу Швейцарії – 100).

Найвищий показник у росії – 94,3 пункти, 3-тє місце у світі – у розділі Power (сила, вплив, міць), що відповідає прагненню кремля зробити так, щоб країну боялися у світі.

Однак за мирними, важливими для повсякденного життя показниками, росія займає такі місця:

  • якість життя - всього 14,5 пунктів;
  • відкритість для бізнесу - 0 пунктів, останнє місце у світі;
  • привабливість для цікавого проведення часу - 6,6 пунктів;
  • приязність росіян іноземці оцінили лиш у 0,4 пункти;
  • можливості для туризму – в 3,9.
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