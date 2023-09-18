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21 вересня Зеленський зустрінеться з усіма американськими сенаторами та Байденом, - ЗМІ

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Президент Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Про це від співрозмовників у Конгресі дізнались видання Punchbowl News і CNN, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Зеленського із сенаторами організовують лідери обох партій у верхній палаті Конгресу – демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконелл. Президент України звернеться до сенаторів о 10:00 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

За даними CNN, Зеленський не буде виступати на спільному засіданні Конгресу США. Його промові в Сенаті передуватиме закритий брифінг щодо України для сенаторів, запланований на середу.

Після заходів у Конгресі президент США Джо Байден прийме українського колегу в Білому домі, що раніше підтвердив його радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

Байден, Зеленський
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