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Умєров: Україна першою у світі створила Командування безпілотних систем

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Україна першою у світі створила Командування безпілотних систем та має намір ділитися своїм досвідом з країнами-партнерами.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у інтерв’ю, передає Укрінформ.

«Будь-яка війна — це війна спроможностей. Зараз у нас є спроможність, ми в змозі таке збудувати, тому Президент підписав указ про створення Командування безпілотних систем», - зазначив він.

Міністр підкреслив, що наразі у війні проти російського агресора Україна використовує дрони, «як розвідувальні, так і бомбери для того, щоб захищати країну, адже це війна технологій, і ми повинні мати перевагу над ворогом, щоб мати перемогу».

«В сенсі створення Командування сил безпілотних систем, ми перші. Такого командування ще немає в світі… Ми будемо першою країною, яка буде ділитися досвідом з іншими нашими партнерами… Ми будемо масштабувати Командування для того, щоб мати перевагу над ворогом», - наголосив Умєров.

Очільник Міноборони зауважив, що дрони - «наша зброя перемоги, тому що ми маємо перевагу в цьому питанні», адже української дослідники, науковці, підприємці працюють у напрямку розробок та виготовлення різних типів БПЛА для захисників Української держави.

«Зараз дуже велика кількість різних дронів, які ми повинні використовувати. Для цього потрібно навчати і залучати людей, а також мати координацію з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони. Я сподіваюся, що ми будемо непереможними, маючи такий рід сил у Збройних силах України», - резюмував Умєров.

дрони, Умєров
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