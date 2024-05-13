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Шольц: Саміт у Швейцарії може стати великим кроком до миру

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Саміт миру, який у червні проведуть Україна та Швейцарія, може стати "великим кроком" до миру.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру (між Україною та росією - ред.), а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", - наголосив Шольц.

За його словами, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".

Шольц, Саміт миру
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