У Міноборони розповіли, де будуть служити засуджені українці

Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає пресслужба відомства.
"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ", - зазначив він.
За словами речника Міноборони, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.
Не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:
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