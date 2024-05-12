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Українським пенсіонерам нагадали, яким транспортом вони не можуть скористатися безкоштовно

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Пенсіонери в Україні мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Але є винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

В Україні проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів безкоштовний. Це стосується міського пасажирського транспорту загального користування. Також люди похилого віку можуть безкоштовно їздити у приміських маршрутах (наприклад, електричках).

Проте це правило не поширюється на метро та таксі.

Для того, щоб проїзд був безкоштовним, пенсіонерам потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, середній розмір пенсій в Україні станом на квітень становить близько 5700 гривень. В Україні загалом зареєстровано майже 362 тисячі пенсіонерів.

Кабмін, пенсіонери
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