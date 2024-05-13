МО України: Вилучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій

Вилучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає пресслужба відомства.

"Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка", - зазначив він.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюється відповідними розпорядженнями.

За словами речника Міноборони, приймання та передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

"Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації", - додав Лазуткін.