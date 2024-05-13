МЗС Литви: Ядерний шантаж путіна є блефом

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерний шантаж російського правителя володимира путіна є блефом. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

За словами глави литовської дипломатії, ядерний шантаж путіна є блефом.

«Він від цього нічого не виграє, але може втратити все. Деякі держави на його боці, принаймні він так вважає. Китай явно підтримує росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж більше на боці путіна. Але якби загрози стали реальністю, все партнерство зникло б миттєво», – сказав він.

Ландсбергіс чітко дав зрозуміти, що позиція деяких великих держав щодо уникнення ескалації може бути катастрофічною.

«Цей шлях, якщо ми будемо дотримуватися нашої стратегії, веде до знищення країни. Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо», - сказав він.

Представник ГУР заявив, що ядерний шантаж залишається звичною практикою режиму путіна. Нові ядерні навчання - це не епохальна новина. Слід очікувати багато інформаційних вкидів, але не на всі потрібно реагувати.